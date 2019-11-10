2019-11-10T13:10:16+03:00
Общество

Медведь Афанасий из Краснодара переезжает в Хаджохскую теснину

Об этом рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Медведь, живущий во дворе многоквартирного дома Краснодара, 10 ноября отправился в Хаджохскую теснину. Это красивейшее место в поселке Каменномостском. Об этом рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Также был вариант с Кореновском, но нашелся вариант комфортнее. Афанасий станет соседом самого известного в здешних краях медведя Тимофея.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Владимир Вербицкий поблагодарил всех за участие в жизни животного.

Напомним, Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в город.

Афанасия временные хозяева пытались пристроить в питомник. У него есть все прививки, ветдокументы и даже клеймо на ухе. Но найти новый дом ему оказалось непросто. Дело разрешилось, когда вмешалась администрации города.

Медведь Афанасий переезжает в Адыгею.Фото: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU

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