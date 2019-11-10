Медведь Афанасий из Краснодара переезжает в Хаджохскую теснину
Медведь, живущий во дворе многоквартирного дома Краснодара, 10 ноября отправился в Хаджохскую теснину. Это красивейшее место в поселке Каменномостском. Об этом рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.
Также был вариант с Кореновском, но нашелся вариант комфортнее. Афанасий станет соседом самого известного в здешних краях медведя Тимофея.
Фото: администрация Краснодара
Владимир Вербицкий поблагодарил всех за участие в жизни животного.
Напомним, Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в город.
Афанасия временные хозяева пытались пристроить в питомник. У него есть все прививки, ветдокументы и даже клеймо на ухе. Но найти новый дом ему оказалось непросто. Дело разрешилось, когда вмешалась администрации города.
Медведь Афанасий переезжает в Адыгею.Фото: администрация Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU