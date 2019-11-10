Медведь Афанасий из Краснодара переезжает в Хаджохскую теснину

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-10T13:10:16+03:00

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Медведь, живущий во дворе многоквартирного дома Краснодара, 10 ноября отправился в Хаджохскую теснину. Это красивейшее место в поселке Каменномостском. Об этом рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Также был вариант с Кореновском, но нашелся вариант комфортнее. Афанасий станет соседом самого известного в здешних краях медведя Тимофея.

Фото: администрация Краснодара

Владимир Вербицкий поблагодарил всех за участие в жизни животного.

Напомним, Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в город.

Афанасия временные хозяева пытались пристроить в питомник. У него есть все прививки, ветдокументы и даже клеймо на ухе. Но найти новый дом ему оказалось непросто. Дело разрешилось, когда вмешалась администрации города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/742917" frameborder="0"></iframe> Медведь Афанасий переезжает в Адыгею.Фото: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU