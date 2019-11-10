В школах Кубани проведут проверки качества питания после массового отравления детей в Кропоткине

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-10T17:50:56+03:00

В школах Кубани после массового отравления детей в Кропоткине проведут проверки качества питания Фото: Архив "КП"

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10 ноября после массового отравления детей в Кропоткине в больницы был госпитализирован 51 ребенок с подозрением на отравление. По поручение главы Кубани Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в город медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы. Сейчас состояние детей удовлетворительное, в ближайшее время их начнут выписывать.

Напомним, 10 ноября стало известно, что госпитализирован 51 ребенок. 10 человек доставили в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропоткинскую городскую. Это дети от 7 до 15 лет. Контактных пациентов осматривали на дому 6 медицинских бригад.

- Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Взяли пробы воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, анализы у заболевших школьников и сотрудников столовой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU