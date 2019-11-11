В Сочи водитель легковушки сбил ребенка на скейте

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-11T07:38:45+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 ноября около 16:15 на улице Параллельной в Сочи.

По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем машины «Форд Мондео» ехал по внутридворовой территории. Он сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на скейте по проезжей части во встречном направлении.

- В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на Кубани 8 ноября грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус, стоявший на обочине дороги. Он следовал по маршруту хутор Новогурийский – Белореченск. В автобусе находилось 20 человек, детей там не было. Пострадали 4 человека, их доставили в Белореченскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU