В Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сочи на Олимпийском проспекте. Фото и видео с места аварии выложили в социальные сети очевидцы.
По предварительным данным, водитель BMW М5 сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. После иномарка влетела в автобус ЛИАЗ. В момент аварии он был без пассажиров.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм погиб. Водители автобуса и иномарки не пострадали.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в Сочи водитель легковушки сбил ребенка на скейте. 47-летний водитель за рулем машины «Форд Мондео» ехал по внутридворовой территории. Он сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на скейте по проезжей части во встречном направлении. Ее доставили в больницу.
В Сочи водитель BMW сбил велосипедиста и врезался в автобус.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU