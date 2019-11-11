В Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-11T08:47:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сочи на Олимпийском проспекте. Фото и видео с места аварии выложили в социальные сети очевидцы.

По предварительным данным, водитель BMW М5 сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. После иномарка влетела в автобус ЛИАЗ. В момент аварии он был без пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм погиб. Водители автобуса и иномарки не пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Сочи водитель легковушки сбил ребенка на скейте. 47-летний водитель за рулем машины «Форд Мондео» ехал по внутридворовой территории. Он сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на скейте по проезжей части во встречном направлении. Ее доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/743011" frameborder="0"></iframe> В Сочи водитель BMW сбил велосипедиста и врезался в автобус.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU