Анна Нетребко прервала гастроли, чтобы спеть на концерте Пахмутовой

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-11T12:40:57+03:00

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Знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила прервать свой большой тур по Европе ради юбилейного концерта известного композитора Александры Пахмутовой. Чтобы исполнить свою давнюю мечту, дива приехала на один вечер в Москву.

Концерт прошел на исторической сцене Большого театра. Вместе с детским хором, оркестром под управлением Михаила Плетнева и самой Александрой Николаевной за фортепиано Анна Нетребко исполнила «Беловежскую пущу». Песню оперная дива выучила за ночь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/743048" frameborder="0"></iframe> Анна Нетребко на концерте Александры Пахмутовой.

- Одно из самых душевных выступлений! - восторгались поклонники выступлением Анны Нетребко. - Спасибо за широту русской души!

Напомним, в конце октября Анна Нетребко прилетала в Краснодар, чтобы поздравить отца с 85-летием. Праздник отметили с казачьим хором, танцами и песнями.

ИСТОЧНИК KP.RU