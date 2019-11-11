2019-11-11T12:40:57+03:00
Звезды

Анна Нетребко прервала гастроли, чтобы спеть на концерте Пахмутовой

Выступление прошло на исторической сцене Большого театра [видео]
Евгения СОРОКА
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Анна Нетребко.Анна Нетребко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила прервать свой большой тур по Европе ради юбилейного концерта известного композитора Александры Пахмутовой. Чтобы исполнить свою давнюю мечту, дива приехала на один вечер в Москву.

Концерт прошел на исторической сцене Большого театра. Вместе с детским хором, оркестром под управлением Михаила Плетнева и самой Александрой Николаевной за фортепиано Анна Нетребко исполнила «Беловежскую пущу». Песню оперная дива выучила за ночь.

Анна Нетребко на концерте Александры Пахмутовой.

- Одно из самых душевных выступлений! - восторгались поклонники выступлением Анны Нетребко. - Спасибо за широту русской души!

Напомним, в конце октября Анна Нетребко прилетала в Краснодар, чтобы поздравить отца с 85-летием. Праздник отметили с казачьим хором, танцами и песнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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