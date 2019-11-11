Анна Нетребко прервала гастроли, чтобы спеть на концерте Пахмутовой
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила прервать свой большой тур по Европе ради юбилейного концерта известного композитора Александры Пахмутовой. Чтобы исполнить свою давнюю мечту, дива приехала на один вечер в Москву.
Концерт прошел на исторической сцене Большого театра. Вместе с детским хором, оркестром под управлением Михаила Плетнева и самой Александрой Николаевной за фортепиано Анна Нетребко исполнила «Беловежскую пущу». Песню оперная дива выучила за ночь.
Анна Нетребко на концерте Александры Пахмутовой.
- Одно из самых душевных выступлений! - восторгались поклонники выступлением Анны Нетребко. - Спасибо за широту русской души!
Напомним, в конце октября Анна Нетребко прилетала в Краснодар, чтобы поздравить отца с 85-летием. Праздник отметили с казачьим хором, танцами и песнями.
ИСТОЧНИК KP.RU