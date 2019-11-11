2019-11-11T18:19:29+03:00
Происшествия

На Кубани будут судить мужчину за контрабанду наркотиков

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летнего гражданина России. Его обвиняют в хранении и контрабанде наркотических веществ в крупном размере.

- Как установило следствие, в мае 2019 года подозреваемый приобрел в Санкт-Петербурге свыше 20 граммов метадона и порядка 1 грамма кокаина. В тот же день он прилетел в Сочи, откуда направился к пункту пропуска «Адлер», намереваясь пройти на территорию Республики Абхазия. В ходе личного досмотра сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли наркотические вещества, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В данный момент мужчина находится под стражей. Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в павловском районном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор, вынесенный ранее в отношении лиц, обвиняемых в производстве контрафактного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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