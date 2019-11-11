В Краснодаре отметят юбилей руководителя и главного дирижёра Государственного кубанского духового оркестра

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-11T18:35:19+03:00

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В музыкальном театре Краснодара 21 ноября пройдет праздничный концерт «По Красной улице с оркестром». Его приурочат к 70-летию художественного руководителя и главного дирижёра Государственного кубанского духового оркестра заслуженного артиста России Валентина Спиридонова.

- Разные поколения артистов в сопровождении духового оркестра представят многообразие жанров, стилей, направлений классического искусства и народного творчества, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера»

В первом отделении концерта гости увидят «марш-парад духовых оркестров». Во второй части с Государственным кубанским духовым оркестром выступят ведущие вокалисты и балет музыкального театра, а также солисты Театра балета Юрия Григоровича.

Напомним, знаменитая оперная певица Анна Нетребко решила прервать свой большой тур по Европе ради юбилейного концерта известного композитора Александры Пахмутовой. Чтобы исполнить свою давнюю мечту, дива приехала на один вечер в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU