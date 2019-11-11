2019-11-11T19:01:00+03:00
Общество

В Краснодаре изменят организацию движения по переулку Курганному

Автомобили здесь будут ехать только в одну сторону
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре изменится схема организации движения по переулку Курганному. С 3 декабря оно станет одностороннем на участке от улицы Коммунаров до дома №2 в сторону ул. Красной.

- Новая схема организации дорожного движения позволит автомобилистам без препятствий выезжать на ул. Красную, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Несмотря на то, что на данном участке дорога двухполосная, здесь часто возникают заторы из-за припаркованных автомобилей. При этом, на улице установлены знаки, запрещающие парковать транспортные средства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Сочи на Олимпийском проспекте. Фото и видео с места аварии выложили в социальные сети очевидцы. По предварительным данным, водитель BMW М5 сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу. После иномарка влетела в автобус ЛИАЗ. В момент аварии он был без пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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