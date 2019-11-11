В Краснодаре изменят схему работы светофора на пересечении улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина

СЕГОДНЯ 19:41 2019-11-11T19:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 12 ноября с 10:00 до 15:00 отключат светофоры на пересечении улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина. Это связано с перенастройкой электронного регулировщика.

- В данный момент транспорт, поворачивающий налево, движется одновременно с пешеходами, которые пересекают перекресток. После внесения корректировок в работу светофора пешеходы будут переходить проезжую часть по его сигналу, а водители будут ждать момента, когда загорится «стрелка» левого поворота, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На время работ по изменению схемы работы светофора движение на пересечении улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Краснодаре изменится схема организации движения по переулку Курганному. С 3 декабря оно станет одностороннем на участке от улицы Коммунаров до дома №2 в сторону ул. Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU