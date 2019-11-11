На Кубани составили список улиц, которые отремонтируют к юбилею Победы

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-11T20:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Их приведут в порядок к 9 мая 2020 года, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы.

- В частности, в Сочи отремонтируют улицы им. Есауленко, им. А.Турчинского, им. Н. Гастелло, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Новороссийске в 2020 году отремонтируют дорожное полотно на улицах Мира и Жуковского. В Краевой столице приведут в порядок улицы 9-го Мая, 40-летия Победы – от Колхозной до Российской и ул. им. 30-й Иркутской Дивизии – от Уральской до Сормовской.

Напомним, в Краснодаре изменится схема организации движения по переулку Курганному. С 3 декабря оно станет одностороннем на участке от улицы Коммунаров до дома №2 в сторону ул. Красной. Новая схема организации дорожного движения позволит автомобилистам без препятствий выезжать на ул. Красную

ИСТОЧНИК KP.RU