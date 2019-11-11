В ДТП под Белореченском пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 20:22 2019-11-11T20:22:07+03:00

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ДТП случилось в понедельник, 11 ноября. На перекрестке дорог Гурийская - Черниговская - Рязанская и Белореченск – «ЕроХим - БМУ» столкнулись «семерка» и Toyota Corolla.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

- По прибытию спасателей на место аварии установлено, что водитель за рулем иномарки ехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с отечественной легковушкой, - сообщают «КП» - Кубань» в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченского района.

В результате аварии пострадало пять человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в Белореченскую районную больницу.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

- Обстоятельства ДТП уточняются, - добавляют в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус. Водители автобуса и иномарки не пострадали. Обстоятельства произошедшего также выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU