2019-11-11T23:38:55+03:00
Происшествия

В Северском районе полностью потушили два очага возгорания

В муниципалитете ввели режим ЧС [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краФото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому кра
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В Северском районе продолжают тушить пожар в лесу, правда, ситуация уже улучшается. По последним данным, два очага возгорания удалось полностью ликвидировать. Сейчас остаются еще пять, но все они локализованы.

- К ликвидации пожаров привлечена группировка РСЧС в составе 506 человек, 64 единиц техники (от МЧС России – 74 человека и 16 единиц техники), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели продолжают тушить пожар в Северском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы не допустить распространения огня, спасатели сделали минерализованную полосу длиной 2 километра - от хребта по склону до дороги. На данный момент в Северском районе введен режим ЧС. На месте организована работа оперативного штаба.

- Все очаги возгораний находятся под контролем. Ночью будет охраняться Планческая Щель и Ставропольская, - добавляют в ГУ МЧС по региону. - За обстановкой следят беспилотники.

Напомним, информация о крупных пожарах в нескольких районах Краснодарского края появилась еще 7 ноября. 8-го числа власти Северского района обратились к населению в поисках добровольцев для тушения лесного пожара. С 9 по 10 ноября авиация МЧС сбросила на горящие участки 60 тонн воды.

Причиной пожаров, говорят спасатели, стали умышленные поджоги сухой травы, а жаркая осень распространению огня только поспособствовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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