2019-11-12T00:29:09+03:00
Общество

Известный музыкант из Ростова погиб в аварии на Кубани

Вместе с друзьями он возвращался домой с концерта из Сочи
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: vk.com/eliseyswagФото: vk.com/eliseyswag
Изменить размер текста:

34-летний гитарист ростовской группы Cotton Joe Елисей Коробецкий погиб в аварии на Кубани. Об этом сообщили коллеги в социальной сети.

Трагедия произошла в ночь на 10 ноября. Елисей вместе с друзьями возвращался с концерта из Сочи в Ростов. Ехали они на Blablacar. По предварительной информации, водитель машины заснул за рулем - авто попало в ДТП.

Обстоятельства аварии неизвестны, однако гитарист от полученных травм скончался на месте происшествия. Остальные музыканты выжили - с травмами различной степени тяжести их забрали в больницу.

- Приносим глубочайшие соболезнования его семье, близким, - написала коллеги по цеху.

Известно, что Елисея похоронят в Аксае. Друзья и товарищи простятся с ним в среду, 13 ноября.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24