Известный музыкант из Ростова погиб в аварии на Кубани

СЕГОДНЯ 00:26 2019-11-12T00:29:09+03:00

Вместе с друзьями он возвращался домой с концерта из Сочи

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34-летний гитарист ростовской группы Cotton Joe Елисей Коробецкий погиб в аварии на Кубани. Об этом сообщили коллеги в социальной сети.

Трагедия произошла в ночь на 10 ноября. Елисей вместе с друзьями возвращался с концерта из Сочи в Ростов. Ехали они на Blablacar. По предварительной информации, водитель машины заснул за рулем - авто попало в ДТП.

Обстоятельства аварии неизвестны, однако гитарист от полученных травм скончался на месте происшествия. Остальные музыканты выжили - с травмами различной степени тяжести их забрали в больницу.

- Приносим глубочайшие соболезнования его семье, близким, - написала коллеги по цеху.

Известно, что Елисея похоронят в Аксае. Друзья и товарищи простятся с ним в среду, 13 ноября.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста и влетел в автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU