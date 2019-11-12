2019-11-12T08:17:29+03:00
Звезды

В Краснодаре стартовал фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»

Киноленты покажут в малом концертном зале Кубанского казачьего хора с 12 по 14 ноября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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XXI Кубанский фестиваль православных фильмов открылся 11 ноября в краевой столице. Участников приветствовал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что мероприятие собирает неравнодушных людей. Вечные ценности, которые провозглашает и показывает фестиваль, необходимы на современном этапе развития Кубани.

В рамках фестиваля состоятся показы фильмов-призеров отечественных и зарубежных православных кинофестивалей. Они пройдут в малом концертном зале Кубанского казачьего хора с 12 по 14 ноября. Предварительное начало сеансов – 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. В этом году отборочная комиссия приняла к просмотру более 200 работ.

- Фильмы-победители будут объявлены на церемонии закрытия 15 ноября в 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре отметят юбилей руководителя и главного дирижёра Государственного кубанского духового оркестра. Валентину Спиридонову исполняется 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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