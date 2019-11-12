В Усть-Лабинском районе местный житель хранил дома около килограмма марихуаны
Сотрудники полиции Усть-Лабинского района проверили дом ранее судимого мужчины. В его гараже обнаружили бумажный сверток с веществом серо-зеленного цвета. Выяснилось, что это марихуана общей массой около килограмма.
В отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани будут судить мужчину за контрабанду наркотиков. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU