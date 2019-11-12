В Мостовском районе мотоциклист сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-12T12:34:27+03:00

А после он скрылся с места аварии, но его задержали

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На пересечении улиц Промышленной и Театральной поселка Псебай 11 ноября около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 20-летний мотоциклист без прав не уступил дорогу и столкнулся с велосипедом. Он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель мотоцикла был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение. 35-летнюю женщину с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП под Белореченском пострадали пять человек. На перекрестке дорог Гурийская - Черниговская - Рязанская и Белореченск – «ЕроХим - БМУ» столкнулись «семерка» и Toyota Corolla. ДТП случилось в понедельник, 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU