СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-12T14:45:09+03:00

В Новороссийске управляющую аптечной сетью осудят за махинации с товарными чеками Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске 48-летняя местная жительница, являясь управляющей сети аптек, использовала поддельные накладные и чеки на приобретение товаров хозназначения. Так ей удалось незаконно похитить более 1,3 миллиона рублей.

- Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре адвоката осудят за мошенничество с кредитом. Он специально исказил свою подпись в документах.

ИСТОЧНИК KP.RU