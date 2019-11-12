В Новороссийске управляющую аптечной сетью осудят за махинации с товарными чеками
В Новороссийске 48-летняя местная жительница, являясь управляющей сети аптек, использовала поддельные накладные и чеки на приобретение товаров хозназначения. Так ей удалось незаконно похитить более 1,3 миллиона рублей.
- Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, в Краснодаре адвоката осудят за мошенничество с кредитом. Он специально исказил свою подпись в документах.
ИСТОЧНИК KP.RU