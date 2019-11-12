В Краснодаре на Яблоновском мосту грузовик снес ограничительную раму

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-12T14:49:11+03:00

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В понедельник вечером в социальных сетях появилась фотография, на которой видно, что ограничительную раму на Яблоновском мосту в Краснодаре снова снесли. Позже администрация города подтвердила эту информацию.

Напомним, 12 июля Яблоновский мост закрыли для грузовиков и пассажирских автобусов. На подъездах к путепроводу установили верхние перекладины габаритных рам. Через день их снесли. Рамы пришлось убрать и изготовить новые.

В ночь на 3 ноября на Яблоновском мосту установили новые легкие габаритные предохранители. За ними разместили ограничители, которые не позволяют проехать на путепровод автобусам и грузовикам. Они не продержались и несколько часов. 5 ноября грузовик, перевозивший стекла, зацепил габаритную раму. Осколки рухнули на проезжавший мимо автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU