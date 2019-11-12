2019-11-12T15:50:53+03:00
Общество

В Краснодаре обсудят реализацию проекта «Умный город»

Актуальные вопросы поднимут в рамках форума «Гражданская солидарность»
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре во второй раз пройдет форум общественных объединений «Гражданская солидарность». Его проведут 14 ноября в здании краевой Торгово-промышленной палаты по адресу: ул. Трамвайная, 2/6 с 9.00 до 16.00.

- Мероприятие соберет представителей власти, экспертов, а также активистов. В этом году основной темой станет реализация в краевой столице проекта «Умный город», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На дискуссионных площадках рассмотрят основные вопросы городской жизни. В частности, реализацию проектов «Комфортная среда», «Безопасный город», «Волонтерство» и другие. Ожидается, что в мероприятии примут участие эксперты, специалисты структурных подразделений администрации краевого центра, депутаты городской Думы и представители общественных объединений.

Напомним, в Краснодаре построят три новых школы и пять детских садов. Они появятся в районе Западного обхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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