На Кубани разработают собственный план инвестиционного развития

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-12T16:54:04+03:00

Об этом говорили на сессии, посвященной реализации Стратегии-2030

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В Краснодаре прошла сессия, посвященная реализации Стратегии-2030. В ее рамках обсуждали улучшение инвестиционного климата в регионе. В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и общественности.

- В частности, поднимались вопросы о создании ресурсного центра, который будет системно развивать сети инженерной инфраструктуры. Также обсудили отмену неактуальных требований к бизнесу в сфере контроля и надзора, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, участники сессии рассмотрели изменения в законодательные акты для разрешения строительства объектов агротуризма. Все инициативы впоследствии войдут в региональный проект инвестиционного плана.

Напомним, в Краснодаре во второй раз пройдет форум общественных объединений «Гражданская солидарность». Мероприятие соберет представителей власти, экспертов, а также активистов. В этом году основной темой станет реализация в краевой столице проекта «Умный город»

ИСТОЧНИК KP.RU