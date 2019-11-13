В Краснодаре нашли вандала, который испортил стену здания на улице Красной

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-13T12:02:43+03:00

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Сотрудники полиции Краснодара задержали молодого человека, который может быть причастен к нанесению граффити на административное здание по улице Красной.

- Вандалом оказался 26-летний уроженец города Тольятти Самарской области, который сейчас живет в Краснодаре. Мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался свидетельствовать против самого себя, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

- В материалах проверки есть объяснения свидетелей и очевидцев происшествия, указывающие на причастность парня к преступлению, - добавили в пресс-службе.

Сейчас оценивается причиненный материальный ущерб. После проверки будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, акт вандализма в центре Краснодара попал на видео. На кадрах видно, как человек в капюшоне за несколько секунд наносит черной красной огромный рисунок на стену Муниципального концертного зала на улице Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU