В Краснодаре нашли вандала, который испортил стену здания на улице Красной
Сотрудники полиции Краснодара задержали молодого человека, который может быть причастен к нанесению граффити на административное здание по улице Красной.
- Вандалом оказался 26-летний уроженец города Тольятти Самарской области, который сейчас живет в Краснодаре. Мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался свидетельствовать против самого себя, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
- В материалах проверки есть объяснения свидетелей и очевидцев происшествия, указывающие на причастность парня к преступлению, - добавили в пресс-службе.
Сейчас оценивается причиненный материальный ущерб. После проверки будет принято законное процессуальное решение.
Напомним, акт вандализма в центре Краснодара попал на видео. На кадрах видно, как человек в капюшоне за несколько секунд наносит черной красной огромный рисунок на стену Муниципального концертного зала на улице Красной.
ИСТОЧНИК KP.RU