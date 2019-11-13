В Тимашевском районе водитель «ВАЗ 21074» сбил старушку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-13T12:31:54+03:00

Ее с травмами госпитализировали

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12 ноября около 18:00 на улице Ленина станицы Медведовской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21074» сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 61-летняя женщина с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на пересечении улиц Промышленной и Театральной поселка Псебай 11 ноября около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист сбил велосипедистку. А после он скрылся с места аварии, но его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU