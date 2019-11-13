В Тимашевском районе водитель «ВАЗ 21074» сбил старушку
12 ноября около 18:00 на улице Ленина станицы Медведовской произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21074» сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия 61-летняя женщина с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на пересечении улиц Промышленной и Театральной поселка Псебай 11 ноября около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист сбил велосипедистку. А после он скрылся с места аварии, но его задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU