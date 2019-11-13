В детскую поликлинику Краснодара поступила компьютерная техника

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-13T13:52:35+03:00

Теперь здесь есть криптошлюзы и серверное оборудование

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В рамках регионального проекта в краснодарскую детскую городскую поликлинику № 5 поставлена новая компьютерная техника. Это 20 комплектов оборудования для автоматизации рабочих мест медицинских работников.

- За счет экономии денег появилась возможность закупить технику в количестве 20 комплектов, а не планируемых 18, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в поликлинику поступили новые криптошлюзы и серверное оборудование. Сейчас технику вводят в эксплуатацию.

Напомним, в Краснодаре в Краевой клинической больнице № 2 прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы и удалению опухоли мочевого пузыря. Его провел ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, профессор Николай Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU