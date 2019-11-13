2019-11-13T13:52:35+03:00
Здоровье

В детскую поликлинику Краснодара поступила компьютерная техника

Теперь здесь есть криптошлюзы и серверное оборудование
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В рамках регионального проекта в краснодарскую детскую городскую поликлинику № 5 поставлена новая компьютерная техника. Это 20 комплектов оборудования для автоматизации рабочих мест медицинских работников.

- За счет экономии денег появилась возможность закупить технику в количестве 20 комплектов, а не планируемых 18, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в поликлинику поступили новые криптошлюзы и серверное оборудование. Сейчас технику вводят в эксплуатацию.

Напомним, в Краснодаре в Краевой клинической больнице № 2 прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы и удалению опухоли мочевого пузыря. Его провел ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, профессор Николай Сорокин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань заняла третье место в стране по числу предпринимателей
«Нам ничего не угрожает»: Баскетболисты краснодарского «Локо» оказались в эпицентре наводнения в Венеции
В Анапе разыскивают 16-летнюю Валерию Новикову
На улице Юннатов в Краснодаре изменят схему движения
В Отрадненском районе мужчина вырастил на огороде 137 кустов конопли
На Юге России и Северном Кавказе чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюры
В Тимашевском районе водитель «ВАЗ 21074» сбил старушку
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В Краснодаре нашли вандала, который испортил стену здания на улице Красной
В Сочи отреставрируют Зеленый театр парка «Ривьера»
В Геленджике пенсионер убедил мужчину взять кредит и не отдавать банку деньги
В Краснодаре пройдут соревнования на Кубок губернатора Кубани
В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с татуировкой на левой ноге
В Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонии
В больнице Краснодара прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы