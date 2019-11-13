2019-11-13T18:52:39+03:00
Общество

В Краснодаре начали строительство нового детского сада

Он сможет принят 200 юных воспитанников
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре стартовали работы по строительству детского сада на 200 мест по адресу ул. им. Калинина, 350/12.

- Прежде чем начать возведение объекта, застройщик установит ограждение территории, оборудует пункты охраны и помывки тяжелого транспорта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ожидается, что детский сад сдадут в эксплуатацию в конце 2020 года. До этого времени возведут двухэтажное здание, а также благоустроят территории. Двери для юных воспитанников заведение распахнет в начале 2021 года.

Напомним, в районе Западного обхода Краснодара идет строительство нового микрорайона. Сейчас возвели всего несколько многоэтажных зданий, но в перспективе здесь будут проживать порядка 50 тысяч человек. Проектом предусмотрено создание соответствующей инфраструктуры. В частности, здесь построят три школы и пять детских садов. В данный момент уже началось возведение общеобразовательного заведения, рассчитанного на 1100 мест, по улице им. Марины Цветаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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