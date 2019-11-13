На Кубани массово ремонтируют старые лифты

13 Нояб. 19:55 2019-11-13T19:55:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае продолжаются работы по замене устаревшего лифтового оборудования. Специалисты меняют подъемники в многоэтажных домах в рамках региональной программы капитального ремонта.

- На сегодняшний день заменили 702 лифта. Рабочие подрядных организаций установили новые кабины, двигатели, лебедки и машинные отделения. Сейчас завершаются работы еще на 42 объектах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В планах на 2020 год замена еще 774 лифтов в 254 многоэтажках, расположенных в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Армавире, Северском, Ейском и Белореченском районах.

А вот в Сочи и Кавказском районе уже определились с подрядчиками. Это позволит начать необходимые работы по ремонту подъемников уже в текущем году.

Напомним, в Краснодаре стартовали работы по строительству детского сада на 200 мест по адресу ул. им. Калинина, 350/12.

ИСТОЧНИК KP.RU