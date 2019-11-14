На Кубани смотровые кабинеты будут работать в две смены

СЕГОДНЯ 07:36 2019-11-14T08:33:51+03:00

Об этом сообщила заместитель губернатора по соцвопросам Анна Минькова

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В Краснодарском крае работает 181 смотровой кабинет, и только две трети из них – по вечерам. В Новокубанском и Темрюкском районах они вообще закрыты из-за дефицита среднего медперсонала.

Заместитель губернатора по соцвопросам Анна Минькова поручила организовать работу всех смотровых кабинетов поликлиник края в две смены.

- В регионе разработан план мероприятий для муниципалитетов, в которых будут участвовать жители. Населению будут доносить информацию о том, как важно вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию, заниматься физкультурой и спортом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, онкослужба Краснодарского края получила более 5,5 тысяч единиц оборудования. Его поставки осуществлялись в течении пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU