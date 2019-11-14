«Локомотив-Кубань» уступил итальянскому клубу «Умана Рейер»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-14T10:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Матч Еврокубка начался с минуты молчания. В среду в Венеции произошло самое крупное за 50 лет наводнение. Уровень воды в городе поднялся до 183 см, при критической отметке в 130 см.

«Локомотив» уступил местной команде со счетом - 66:61. Три четверти матча были за краснодарцами (20:21, 30:35, 48:50), но в заключительном отрезке игры хозяевам удалось вырвать победу. Это уже четвертое поражение подряд. С двумя победами команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы B. В составе «железнодорожников» отличился защитник Уилл Каммингс, который стал самым результативным.

Итальянская команда на первом месте в турнирной таблице группы В. Клуб одержал в семи матчах пять побед.

- Чтобы команда "Локо" попала в топ-16, ей необходимо выигрывать все оставшиеся матчи в регулярном турнире Еврокубка, - сообщили в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Следующая игра в Еврокубке пройдет в Лиможе 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU