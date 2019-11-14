2019-11-14T10:22:40+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» уступил итальянскому клубу «Умана Рейер»

Краснодарская команда потерпела четвертое поражение подряд
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

Матч Еврокубка начался с минуты молчания. В среду в Венеции произошло самое крупное за 50 лет наводнение. Уровень воды в городе поднялся до 183 см, при критической отметке в 130 см.

«Локомотив» уступил местной команде со счетом - 66:61. Три четверти матча были за краснодарцами (20:21, 30:35, 48:50), но в заключительном отрезке игры хозяевам удалось вырвать победу. Это уже четвертое поражение подряд. С двумя победами команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице группы B. В составе «железнодорожников» отличился защитник Уилл Каммингс, который стал самым результативным.

Итальянская команда на первом месте в турнирной таблице группы В. Клуб одержал в семи матчах пять побед.

- Чтобы команда "Локо" попала в топ-16, ей необходимо выигрывать все оставшиеся матчи в регулярном турнире Еврокубка, - сообщили в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Следующая игра в Еврокубке пройдет в Лиможе 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани
В Кавказском районе после ДТП с грузовиком загорелся BMW X5
Прокуратура Кубани не дала чиновникам купить 6 иномарок
В Ленинградском районе местный житель забил знакомого до смерти деревянной скалкой
В Законодательном собрании края дали старт учебной практике для студентов ВУЗов региона
В Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров
Россельхозбанк присоединился к Системе быстрых платежей по мобильным
Житель Гулькевичского района поджег квартиру бывшей возлюбленной
В Сочи легкоатлеты поборются за кубок главы Сочи
Жители Кубани и Адыгеи должны за свет более 1 млрд рублей
Директор новороссийского Центра оценки качества зерна расскажет об актуальных вопросах его переработки
В Сочи предприниматель продавал контрафактные товары под маркой известного бренда
В Каневском районе браконьер порыбачил на 110 тысяч рублей
В «Орлёнке» начался игровой бум
В Архипо-Осиповке предприниматель незаконно собирал с туристов деньги за посещение водопадов
В Сочи в эксплуатацию сдали долгострой по улице Санаторной
Есть - здорово! Где найти в Краснодаре правильные продукты
В Краснодаре из-за аварии на водопроводе на день закроют четыре детских сада
Кубанские спортсмены взяли «серебро» на чемпионате России по каратэ
В Новороссийске на горе Колдун загорелся лес
В Темрюке полицейские задержали браконьеров
На Кубани смотровые кабинеты будут работать в две смены
В Краснодаре пройдет выставка «Воспоминание»
Роспотребнадзор: у работника предприятия, поставлявшего питание в кубанские школы, обнаружен вирус
На Кубани массово ремонтируют старые лифты
На Кубани ветеран ВОВ получил новое жилье благодаря помощи сотрудников краевого следкома
В Краснодаре начали строительство нового детского сада
В торговом центре Краснодара задержали парня с человеческим черепом в рюкзаке