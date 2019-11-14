Кубанские спортсмены взяли «серебро» на чемпионате России по каратэ
В Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат страны по каратэ. Здесь собрались лучшие спортсмены из 39 регионов России. Соревнования были отборочными в состав сборной России по каратэ.
Кубань представляли шесть сильнейших спортсменов региона. Ранее они прошли отбор на соревнованиях краевого и межрегионального уровня. Это Авакимов Роберт, Денисенко Денис, Бойко Анна, Димова Валерия, Волкодав Юлия, Михайлова Виктория.
- Наиболее успешно выступили Денисенко и Авакимов. Они завоевали «серебро». Оба бойца представляют Сочи и являются спортсменами Регионального центра спортивной подготовки №1, - сообщили в пресс=службе Минспорта Кубани.
Напомним, «Локомотив-Кубань» уступил итальянскому клубу «Умана Рейер». Краснодарская команда потерпела четвертое поражение подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU