2019-11-14T08:48:23+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены взяли «серебро» на чемпионате России по каратэ

Оба бойца представляют Сочи
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минспорта Краснодарского краяФото: Минспорта Краснодарского края
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В Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» прошел чемпионат страны по каратэ. Здесь собрались лучшие спортсмены из 39 регионов России. Соревнования были отборочными в состав сборной России по каратэ.

Кубань представляли шесть сильнейших спортсменов региона. Ранее они прошли отбор на соревнованиях краевого и межрегионального уровня. Это Авакимов Роберт, Денисенко Денис, Бойко Анна, Димова Валерия, Волкодав Юлия, Михайлова Виктория.

- Наиболее успешно выступили Денисенко и Авакимов. Они завоевали «серебро». Оба бойца представляют Сочи и являются спортсменами Регионального центра спортивной подготовки №1, - сообщили в пресс=службе Минспорта Кубани.

Напомним, «Локомотив-Кубань» уступил итальянскому клубу «Умана Рейер». Краснодарская команда потерпела четвертое поражение подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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