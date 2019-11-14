СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-14T10:07:45+03:00

В Каневском районе браконьер порыбачил на 110 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Каневском районе прошли рейдовые мероприятия, направленные на профилактику и выявление нарушений в сфере добычи водных биологических ресурсов.

- Сотрудники полиции на берегу Сладкого Лимана задержали мужчину. Он при помощи запрещенных лесковых сетей незаконно выловил более 1000 рыб породы красноперка. Общий ущерб составил 110 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Темрюке полицейские задержали браконьеров. Они ловили рыбу запрещенной лесковой сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU