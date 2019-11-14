В Сочи легкоатлеты поборются за кубок главы Сочи
Спортивные клубы Сочи по легкой атлетике поборются за кубок главы города. 23 ноября с 12:00 они будут соревноваться на дистанциях в 60, 2000 и 3000 метров, а также в смешанной эстафете.
- 24 ноября женщины пробегут кросс на три километра, а мужчины – пять километров в Олимпийском парке. Начало в 08:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Победителей командных соревнований определят по наилучшему результату в личном первенстве среди городских спортивных клубов. Награждение состоится 24 ноября на набережной Олимпийского парка в 12:00.
Также 23 ноября на площади Искусств разыграют Кубок Городского Собрания Сочи по уличному баскетболу среди любительских команд. В традиционном турнире примут участие более 150 спортсменов.
Напомним, кубанские спортсмены взяли «серебро» на чемпионате России по каратэ. Оба бойца представляют Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU