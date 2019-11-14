СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-14T11:04:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров. Для тушения была привлечена группировка сил и средств РСЧС общей численностью около 500 человек и более 60 единиц техники, а также добровольцы.

- На месте работала авиация МЧС России. Было организовано 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Применялся беспилотный летательный аппарат. Также были привлечены специалисты надзорной деятельности. Патрульные группы проводят обследование очагов возгораний для установления предварительной причины пожара. Инспекторы надзорной деятельности проводят профилактическую работу с населением.

Напомним, в Новороссийске камеры видеонаблюдения около 05:00 зафиксировали возгорание на горе Колдун. На место выехали две пожарные части, сотрудники новороссийского лесхоза, 301 пожарная химическая станция, добровольная дружина села Мысхако, Южного, Центрального районов. Тушение возможно только ранцевыми огнетушителями. Огонь ликвидируют порядка 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU