2019-11-14T13:42:52+03:00
Спорт

На федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани

Этим видом спорта в регионе занимаются более 15 тысяч человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Москве прошло заседание оргкомитета по самбо. Его посвятили 80-летию становления боевого искусства как самостоятельной дисциплины. От края на мероприятии присутствовал министр спорта региона Андрей Марков.

На заседании отметили вклад руководства Кубани в развитие самбо. В Краснодарском крае был создан Центр олимпийской подготовки по дзюдо и самбо.

- Кубанские спортсмены Татьяна Казенюк и Арам Григорян привезли из Южной Кореи два «золота» чемпионата мира. Они проходили подготовку в этом центре. Всего самбо а в регионе занимаются более 15 тысячи человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на чемпионате России по каратэ наиболее успешно выступили Денисенко и Авакимов. Они завоевали «серебро». Оба бойца представляют Сочи и являются спортсменами Регионального центра спортивной подготовки №1, - сообщили в пресс=службе Минспорта Кубани

ИСТОЧНИК KP.RU

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