В Краснодаре устранили аварию на сетях холодного водоснабжения по улице Старокубанской

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-14T13:37:05+03:00

Здесь ремонтировали водопровод, который прорвало в ночь с 13 на 14 ноября

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В краевой столице устранили аварию на сетях холодного водоснабжения по улице Старокубанской. Аварийные работы уже завершены. Вода вскоре начнет поступать в жилые дома и на соцобъекты.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, сразу после выполнения демонтажных работ, специалистам удалось добраться до аварийного участка. За 2 часа восстановили поврежденный фрагмент трубы.

- Авария на сетях холодного водоснабжения произошла по улице Старокубанской. Трубу прорвало под металлическим гаражом, который стоял прямо на коммуникациях. Утром сотрудники «Службы спасения» сносили объект, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трубу чинили специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). На месте работали 4 единицы техники и 15 человек.

Воды не было с 10:00 до 13:00 в 57 многоэтажках, это около 16 тысяч человек в районе. Также на один день закрыли четыре детских сада: № № 124, 121, 31, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU