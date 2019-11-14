2019-11-14T14:01:43+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае чиновники попались на антиконкурентном сговоре

Образовательные учреждения без проведения торгов заключили договоры на оказание услуг с ЧОП
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае чиновники попались на антиконкурентном сговореВ Краснодарском крае чиновники попались на антиконкурентном сговореФото: Архив "КП"
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Прокуратура Щербиновского района выявила между администрацией и главами образовательных организаций антиконкурентный сговор.

Было установлено, что в октябре 2019 года и.о. начальника отдела образования администрации Щербиновского района отправил в мессенджере аудиосообщения руководителям всех местных организаций. В них он дал незаконное указание заключить договоры охранных услуг с определенной частной организацией.

- В результате 32 образовательных учреждения района без проведения торгов подписали соглашения о сотрудничестве с ЧОП. Общая сумма контрактов составила свыше 3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, прокуратура Кубани не дала чиновникам купить 6 иномарок. Это противоречило принципу эффективности использования бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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