Начинающие педагоги Кубани смогут сдать основной госэкзамен

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-14T16:10:54+03:00

Это поможет им лучше понять, что чувствуют их ученики

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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проведет акцию «ОГЭ по математике для молодых учителей». Она пройдет в декабре. Мероприятие проведут для учителей, чей стаж меньше пяти лет, и которые хотели бы поддержать своих воспитанников, идущих на испытание в 2020 году.

- Педагогам не только расскажут о процедуре ОГЭ и структуре контрольных материалов, но и помогут создать позитивную и открытую атмосферу во время проведения испытаний, а также помочь снять психологическую напряженность у девятиклассников, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пункты сдачи экзамена в день акции будут работать в каждом муниципалитете Кубани. Заявки на участие от молодых педагогов принимают до 25 ноября.

Напомним, на федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани. Этим видом спорта в регионе занимаются более 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU