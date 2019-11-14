2019-11-14T17:23:31+03:00
Происшествия

На Кубани еще не могут потушить четыре лесных пожара

Площадь возгорания - порядка 54,5 га
Максим ОСОКИН
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Фото: mprkk.ruФото: mprkk.ru
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На территории Кубани в данный момент продолжают действовать 4 лесных пожара общей площадью порядка 54,5 га. Специалистам специальных служб удалось потушить три очага.

- Два из них действовали в Мостовском лесничестве и занимали площадь в 25 га, еще один на территории чуть больше 1 га в в Новороссийском лесничестве, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Сейчас действует один очаг возгорания на территории Небугского лесничества в Туапсинском районе.

Также специалистам и добровольцам удалось справиться с пожарами, которые полыхали в лесах Северского района. В Афипском лесничестве осуществляется постоянное патрулирование сотрудников лесничеств и лесопожарных формирований Кубани с целью предотвращения возникновения новых очагов возгорания лесной подстилки.

Напомним, в Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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