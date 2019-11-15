Строительство новой набережной Краснодара вдоль реки Кубань начнется в 2020 году
Работы по укреплению и благоустройству берега реки Кубань на участке от Тургеневского моста в сторону Юбилейного микрорайона в Краснодаре обещают начать в 2020 году. Это будет первый этап и он оценивается в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.
Затем приступят к благоустройству и созданию набережной. Это также будет стоить примерно 3 миллиарда рублей.
Напомним, ранее в краевой столице представили концепцию развития набережной вдоль реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. Также главный архитектор Краснодара Наталья Машталир детально рассказала о проработке проекта второй очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.
Концепцию единой набережной обсуждали и прорабатывали с жителями на проектных семинарах.
Одной из особенностей второй очереди сквера станет пешеходный мост. Зеленую зону разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края - от Тамани до Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU