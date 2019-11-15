Строительство новой набережной Краснодара вдоль реки Кубань начнется в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-15T07:22:11+03:00

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Работы по укреплению и благоустройству берега реки Кубань на участке от Тургеневского моста в сторону Юбилейного микрорайона в Краснодаре обещают начать в 2020 году. Это будет первый этап и он оценивается в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

Затем приступят к благоустройству и созданию набережной. Это также будет стоить примерно 3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее в краевой столице представили концепцию развития набережной вдоль реки Кубань от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. Также главный архитектор Краснодара Наталья Машталир детально рассказала о проработке проекта второй очереди сквера имени 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

Концепцию единой набережной обсуждали и прорабатывали с жителями на проектных семинарах.

Одной из особенностей второй очереди сквера станет пешеходный мост. Зеленую зону разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края - от Тамани до Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU