В Красноармейском районе прошли соревнования по конному спорту

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-15T08:13:19+03:00

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В поселке Октябрьском Красноармейского района прошли соревнования по конному спорту на Кубок губернатора Краснодарского края.

- Участие в состязаниях приняли 58 спортивных пар из четырех муниципальных образований Кубани – Краснодара, Сочи, Динского и Красноармейского районов. Абсолютное большинство наград завоевали хозяева турнира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Золотые медали на счету представителей Красноармейского района Ирины Голубевой, Полины Ивашкиной, Ксении Волынщиковой и Марины Скряги.

Напомним, на федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани. Этим видом спорта в регионе занимаются более 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU