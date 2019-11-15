В Красноармейском районе прошли соревнования по конному спорту
В поселке Октябрьском Красноармейского района прошли соревнования по конному спорту на Кубок губернатора Краснодарского края.
- Участие в состязаниях приняли 58 спортивных пар из четырех муниципальных образований Кубани – Краснодара, Сочи, Динского и Красноармейского районов. Абсолютное большинство наград завоевали хозяева турнира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.
Золотые медали на счету представителей Красноармейского района Ирины Голубевой, Полины Ивашкиной, Ксении Волынщиковой и Марины Скряги.
Напомним, на федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани. Этим видом спорта в регионе занимаются более 15 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU