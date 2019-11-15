В Анапе установят новые урны
В Анапе специалисты предприятия «Ремстрой» начали установку в городе дополнительных мусорных урн. Их уже установили в районе Южного рынка, на улицах Астраханской и Владимирской.
- Увеличить количество урн коммунальным службам поручил глава Анапы Юрий Поляков. Местные жители жаловались на то, что на некоторых городских кварталах негде выбросить мусор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
- Уже купили более 60 урн. Закупки продолжатся, как и работы по установке, - добавили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU