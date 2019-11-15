В Кущевском районе уничтожат 24 бутылки контрафактной водки
24 бутылки водки, объемом 0,5 литра каждая, были признаны судом предметом административного правонарушения. Партию выявили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
- После рассмотрения административного материала, суд вынес решение о передаче контрафактной алкогольной продукции на уничтожение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Исполнительный лист поступил в Кущевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. Водку уже изъяли из камеры хранения и передали на уничтожение в специализированную организацию.
Напомним, в Сочи предприниматель продавал контрафактные товары под маркой известного бренда. У него не было специального разрешения на использования чужого товарного знака.
ИСТОЧНИК KP.RU