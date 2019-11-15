2019-11-15T10:01:27+03:00
Происшествия

В Кущевском районе уничтожат 24 бутылки контрафактной водки

Ее изъяли сотрудники правоохранительных органов
Александра ПОДУШКО
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В Кущевском районе уничтожат 24 бутылки контрафактной водкиВ Кущевском районе уничтожат 24 бутылки контрафактной водкиФото: Архив "КП"
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24 бутылки водки, объемом 0,5 литра каждая, были признаны судом предметом административного правонарушения. Партию выявили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

- После рассмотрения административного материала, суд вынес решение о передаче контрафактной алкогольной продукции на уничтожение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Исполнительный лист поступил в Кущевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. Водку уже изъяли из камеры хранения и передали на уничтожение в специализированную организацию.

Напомним, в Сочи предприниматель продавал контрафактные товары под маркой известного бренда. У него не было специального разрешения на использования чужого товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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