В Новознаменском жилом районе Краснодара приступили к строительству школы

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-15T11:07:04+03:00

Уже начали обустройство котлована для фундамента

Изменить размер текста: A A

Школу на 1100 мест в одну смену возводят в Новознаменском жилом районе Краснодара по нацпроекту «Жилье и городская среда». На участке идет устройство котлована для фундамента здания.

Как рассказал заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, сейчас рабочие выполняют планировку территории. На объекте работают около 20 человек, задействовано 7 единиц спецтехники.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что пока позволяют погодные условия, работы необходимо организовать в круглосуточном режиме.

- В школе будет два актовых зала на 600 и 75 мест, пищеблок на 370 мест, два спортзала и даже тренажерный зал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на улице Гаврилова перед зданием ГУ МВД обновят площадь и пешеходную зону. Здесь уложат новую плитку. После завершения работ вдоль проезжей части установят новые декоративные вазоны с деревьями и кустарниками.

ИСТОЧНИК KP.RU