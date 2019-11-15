2019-11-15T11:44:48+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингу

Участие в турнире принимали 470 спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Кубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингуКубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингу
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В столице Азербайджана завершилось первенство мира по грэпплингу. Участие в турнире принимали 470 спортсменов из 16 стран. В составе российской сборной выступали два кубанских спортсмена. Это краснодарец Иван Лисогоров и Александра Черкашина из Белореченска.

- Наиболее успешно выступил Иван Лисогоров. Он одержал четыре уверенные победы. В финальном поединке Лисогоров боролся со спортсменом из Казахстана и завоевал «золото», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Черкашиной по итогам первенства стала обладательницей серебряной награды в своей возрастной и весовой категории.

Напомним, в Красноармейском районе прошли соревнования по конному спорту. В состязаниях приняли участие 58 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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