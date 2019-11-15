Кубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингу
В столице Азербайджана завершилось первенство мира по грэпплингу. Участие в турнире принимали 470 спортсменов из 16 стран. В составе российской сборной выступали два кубанских спортсмена. Это краснодарец Иван Лисогоров и Александра Черкашина из Белореченска.
- Наиболее успешно выступил Иван Лисогоров. Он одержал четыре уверенные победы. В финальном поединке Лисогоров боролся со спортсменом из Казахстана и завоевал «золото», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.
Черкашиной по итогам первенства стала обладательницей серебряной награды в своей возрастной и весовой категории.
Напомним, в Красноармейском районе прошли соревнования по конному спорту. В состязаниях приняли участие 58 пар.
ИСТОЧНИК KP.RU