В Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась
В Темрюкском районе 14 ноября рано утром в районе 3-километра автодороги Тамань - Коса Тузла произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «Форд Фокус», допустил наезд на упавшее на проезжую часть дороги дерево, после чего машина опрокинулась.
- В результате происшествия водитель иномарки и его пассажир с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Темрюкском районе пьяный мужчина зарубил мать топором из-за упреков. После он пытался замыть следы преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU