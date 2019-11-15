2019-11-15T12:23:10+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась

Водитель иномарки и его пассажир были госпитализированы
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Темрюкском районе 14 ноября рано утром в районе 3-километра автодороги Тамань - Коса Тузла произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «Форд Фокус», допустил наезд на упавшее на проезжую часть дороги дерево, после чего машина опрокинулась.

- В результате происшествия водитель иномарки и его пассажир с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Темрюкском районе пьяный мужчина зарубил мать топором из-за упреков. После он пытался замыть следы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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