2019-11-15T12:47:44+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали браконьера, который ловил раков

Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Сотрудники полиции Славянского района, находясь на маршруте патрулирования в акватории лимана Чистый, заметили мужчину на моторной лодке, который вылавливал раков.

- У него в мешке нашли и изъяли почти 200 штук особей, а также запрещенные орудия лова. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 39-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, на Кубани полицейские устроили погоню со стрельбой при задержании нарушителя. Подозреваемый угнал авто, на котором пытался скрыться от правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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