В Славянском районе задержали браконьера, который ловил раков
Сотрудники полиции Славянского района, находясь на маршруте патрулирования в акватории лимана Чистый, заметили мужчину на моторной лодке, который вылавливал раков.
- У него в мешке нашли и изъяли почти 200 штук особей, а также запрещенные орудия лова. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 39-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, на Кубани полицейские устроили погоню со стрельбой при задержании нарушителя. Подозреваемый угнал авто, на котором пытался скрыться от правоохранителей.
ИСТОЧНИК KP.RU