Горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-15T14:13:38+03:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке региона к зимнему сезону

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Краснодарский край готов к приему гостей. Об этом сообщил Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В новом зимнем сезоне для отдыхающих станет доступен единый ски-пасс. Он позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах Сочи. Это «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и курорт «Красная Поляна».

Как рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, общая протяженность трасс, на которых смогут покататься туристы, составит 177 километров. Планируется, что при такой погоде горнолыжный сезон на Красной Поляне откроется уже 1 декабря.

- В период новогодних каникул ожидается минимум 365 тысяч человек. Загрузка гостиничного фонда в праздничные дни достигнет 90-100 процентов. Для туристов подготовили различные развлекательные мероприятия, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Новознаменском жилом районе Краснодара приступили к строительству школы. Уже начали обустройство котлована для фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU