2019-11-15T13:58:22+03:00
Общество

В 2020 году на Кубани зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%

На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 2,2 миллиардов рублей
Александра ПОДУШКО
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В 2020 года зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%В 2020 года зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%Фото: Архив "КП"
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Доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 228,2 миллиардов рублей.

Как пояснил заместитель главы региона Игорь Галась, основными источниками поступлений денег в бюджет в будущем году будут налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии будут проиндексированы на 3,8 процента. На это будет направлено 900 миллионов рублей.

- Кроме того, с 1 января 2020 года зарплата всех работников бюджетной сферы увеличится на 3,8 процента. На это предусмотрено более 2,2 миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке региона к зимнему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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