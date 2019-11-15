В 2020 году на Кубани зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%
Доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 228,2 миллиардов рублей.
Как пояснил заместитель главы региона Игорь Галась, основными источниками поступлений денег в бюджет в будущем году будут налог на прибыль организаций и НДФЛ.
Социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии будут проиндексированы на 3,8 процента. На это будет направлено 900 миллионов рублей.
- Кроме того, с 1 января 2020 года зарплата всех работников бюджетной сферы увеличится на 3,8 процента. На это предусмотрено более 2,2 миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о подготовке региона к зимнему сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU