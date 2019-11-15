Завод в Армавире, сотрудница которого лишилась скальпа, проверят следователи

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-15T15:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Кубанские медики совершили чудо, пересадив кожу 35-летней жительнице Армавира, которая лишилась скальпа во время работы на производстве. Теперь обстоятельствами самого происшествия занимаются следователи.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

По версии следствия, женщина закончила работу около 8 часов утра 13 октября и приступила к уборке станка по обандероливанию туалетной бумаги. Она наклонилась над машиной, и ее волосы намотал движущийся вал. Пострадавшая лишилась кожи от затылка до верхних век, переносицы и частично щек.

- Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда, - считают в СК. - Следователем истребована документация относительно лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на указанном предприятии, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU