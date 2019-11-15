Лука Банки покидает «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-15T16:25:38+03:00

Команда потерпела пять поражений в шести последних матчах

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ПБК «Локомотив-Кубань» расторгнет контракт с главным тренером Лукой Банки. Эту информацию подтвердил «КП-Кубань» источник, близкий к клубу.

53-летний итальянский специалист возглавил команду в июле. Соглашение с ним было рассчитано на один год, но из-за неудовлетворительных текущих результатов сотрудничество с тренером прекратят досрочно.

В 12 матчах под руководством Луки Банки краснодарцы проиграли семь, текущая серия поражений составляет четыре игры. В последнем матче «красно-зеленые» на выезде в Венеции уступили клубу «Умана Рейер» со счетом 66:61.

И если в Единой лиге ВТБ команда занимает четвертую строчку, то в Еврокубке «Локо» рискует покинуть уже на ранней стадии. В оставшихся трех играх у «железнодорожников» нет права на ошибку.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 17 ноября. В Единой лиге ВТБ краснодарцы принимают эстонский «Калев». Матч в «Баскет-Холле» начнется в 17 часов.

Кто будет руководить командой в этой матче пока неизвестно, руководство клуба ведет поиски нового тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU