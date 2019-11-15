2019-11-15T16:25:38+03:00
Спорт

Лука Банки покидает «Локомотив-Кубань»

Команда потерпела пять поражений в шести последних матчах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Лука Банки Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Лука Банки Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

ПБК «Локомотив-Кубань» расторгнет контракт с главным тренером Лукой Банки. Эту информацию подтвердил «КП-Кубань» источник, близкий к клубу.

53-летний итальянский специалист возглавил команду в июле. Соглашение с ним было рассчитано на один год, но из-за неудовлетворительных текущих результатов сотрудничество с тренером прекратят досрочно.

В 12 матчах под руководством Луки Банки краснодарцы проиграли семь, текущая серия поражений составляет четыре игры. В последнем матче «красно-зеленые» на выезде в Венеции уступили клубу «Умана Рейер» со счетом 66:61.

И если в Единой лиге ВТБ команда занимает четвертую строчку, то в Еврокубке «Локо» рискует покинуть уже на ранней стадии. В оставшихся трех играх у «железнодорожников» нет права на ошибку.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 17 ноября. В Единой лиге ВТБ краснодарцы принимают эстонский «Калев». Матч в «Баскет-Холле» начнется в 17 часов.

Кто будет руководить командой в этой матче пока неизвестно, руководство клуба ведет поиски нового тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани действуют 6 лесных пожаров
Не порно, но задорно: краснодарцы занялись спортом необычным способом
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Завод в Армавире, сотрудница которого лишилась скальпа, проверят следователи
В Краснодарском крае ищут незаконные капитальные постройки в лесном фонде
Более 400 новоселов ЖК «Министерские озера» бизнес квартал получили ключи от своих квартир
Краснодарцы могут сообщить о проблемах с отоплением сразу на несколько «горячих линий»
В 2020 году на Кубани зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%
В Законодательном Собрании края обсудили «дорожную карту»
В поселке Российском Краснодара увеличили темпы возведения школы на 1100 мест
Горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей
В Славянском районе задержали браконьера, который ловил раков
В Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась
На Кубани в 2020 году стартует программа «Земский учитель»
Радио на улице Красной в Краснодаре: почему перестало вещать
Кубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингу
В Краснодаре сдадут долгострой ЖК «Новая Энка»
В Новознаменском жилом районе Краснодара приступили к строительству школы