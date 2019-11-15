В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-15T16:49:39+03:00

Оно будет действовать все выходные

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В Краснодаре проведут работы по ремонту сетей напорной канализации по улице Солнечной. Из-за этого здесь ограничат движение с с 22.00 часов 15 ноября до 00.00 часов 18 ноября.

- Водители не смогут проехать по двум полосам в сторону улицы Российской. Также запретят въезжать на Солнечную с Российской левым поворотом, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Из-за проведения ремонтных работ временно изменят схему движения автобуса маршрута №56. В сторону мегацентра «Красная площадь» они поедут по ул. Российской, Зиповской, им. Котлярова, Солнечной и далее по маршруту.

Напомним, в Краснодаре на улице Гаврилова перед зданием ГУ МВД обновят площадь и пешеходную зону. Здесь уложат новую плитку. После завершения работ вдоль проезжей части установят новые декоративные вазоны с деревьями и кустарниками.

ИСТОЧНИК KP.RU