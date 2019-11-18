В Курганинске в День здоровья пройдет лекция психолога

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-18T12:43:34+03:00

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Краевые специалисты проведут в районной поликлинике Курганинска консультативно-диагностический прием. В этот раз акция будет приурочена ко Дню психолога.

- В больнице пройдет демонстрация видеороликов, психолог прочтет лекцию на тему: «Профилактика стресса», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На мероприятии можно будет получить рекомендации от терапевта, психолога, офтальмолога. А на «Постах здоровья» местные жители смогут пройти диагностические исследования, - добавили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Также гражданам измерят давление и вычислят индекс массы тела.

Напомним, выставочный комплекс «Атамань» стал призером в финале конкурса Russian Event Awards. Он занял 2 место.

ИСТОЧНИК KP.RU